Sul territorio prosegue di buona lena la campagna di massa nella rete degli hub del beneventano, ma essenzialmente per le seconde dosi: la nuova soglia della vaccinazione corrisponde secondo l’ultimo referto statistico a 345.273 somministrazioni, ma non si alza in modo adeguato – come in tutti i territori campani – l’asticella delle prenotazioni per prime dosi e in particolare per la popolazione studentesca.

