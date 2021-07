Follia in ospedale: aggressione in Pronto soccorso, tre feriti e tre persone denunciate

Momenti di tensione al Pronto soccorso del Fatebenefratelli, dove tre operatori sanitari sono stati feriti nella serata di domenica. Gli aggressori sono i parenti di un paziente in attesa, a quanto pare insofferenti ai protocolli Covid e ai tempi attesa per l’accesso ai locali del Pronto Soccorso in via Paga. Non hanno esitato ad assalire e picchiare l’operatore sanitario Pompeo Taddeo, noto sindacalista della Fp Cgil, che ha riportato più contusioni e colpi alla testa, e due operatrici, una colpita al torace e l’altra alla schiena. Sul posto gli agenti della Polizia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia