Otto reti nella prima uscita: doppietta Di Serio, primo acuto per Calò

Prime prove sul campo per il Benevento di Fabio Caserta. 8-0 alla rappresentativa di dilettanti di Cascia e un’anteprima di indicazioni raccolte nella prima amichevole stagionale della Strega. Occasione per vedere all’opera ciò che resta dei giallorossi in formato Serie A, ancora privi di Nazionali ed acciaccati e in attesa dei nuovi acquisti, e per ricostruire i legami in campo con il nuovo inizio dettato dall’ex tecnico del Perugia.

