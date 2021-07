È un mercato che non dorme mai quello del Benevento. Giallorossi al lavoro da giorni per cercare di definire gli ultimi dettagli per comporre il primo pacchetto di rinforzi in vista della nuova stagione. Alcuni sono già atterrati in giallorosso, altri invece arriveranno ufficialmente nelle prossime ore per completare la prima fila di un mosaico ancora privo di tessere fondamentali.

