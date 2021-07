Nonostante il lavoro profuso dal vertice Asl Benevento e da tutti gli addetti coinvolti nella rete degli hub vaccinali allestita sul territorio sannita, non è trascurabile il numero di coloro che pur essendo vaccinabili (lo sono i cittadini da 12 anni in poi) non si sono ancora vaccinati: è pari a circa 70mila residenti nel beneventano su 242mila sanniti che sono vaccinabili. Sono ancora troppi gli indecisi che restano alla finestra e a tal proposito l’Asl è intenzionata a promuovere ulteriori e specifiche azioni mirate affinché si possa raggiungere anche gran parte di questa platea non ancora vaccinata.

