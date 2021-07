La novità più rumorosa dal mercato in uscita riguarda nello specifico il futuro di Luca Caldirola e Kamil Glik. Nelle ultime ore l’affare con l’Udinese per il difensore polacco ha subito un’accelerata decisiva, con il giocatore ormai ad un passo dai friulani. L’ex Torino e Monaco si ridurrà l’ingaggio e continuerà la sua avventura in Italia in una trattativa che strizza l’occhio alle esigenze della società sannita nell’ottica dei vantaggi del Decreto Crescita.

