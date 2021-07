Fausto Pepe con Perifano. Accordo perfezionato tra l’ex sindaco e il candidato sindaco di Alternativa per Benevento. E’ l’appendice che conferisce ufficialità ad una intesa che in realtà Pepe aveva già chiuso col deputato Del Basso De Caro. In una cena in un ristorante nei pressi dell’Arco Traiano, però è arrivata anche la stretta di mano che suggella questo genere di patti politici.

