Dare priorità assoluta alle vaccinazioni per la popolazione studentesca la linea strategica fissata direttamente dal presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, l’altro ieri nella sua visita in città per l’inaugurazione di nuovi presidi sanitari infrastrutture tecnologiche in ospedale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia