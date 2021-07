E’ atteso giovedì pomeriggio in città il segretario regionale del Partito democratico Leo Annunziata. L’ex sindaco di Poggiomarino, ora custode dell’ortodossia deluchiana in seno al Pd Campania sarà in città. Secondo quanto apprendiamo da fonti della minoranza Pd a Benevento, la visita ha un significato politico ben chiaro: benedire l’intesa in salsa sannita tra il gruppo dem a Palazzo Mosti e Noi Campani.

