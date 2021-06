“Da oggi viene superato il criterio della «spesa storica» nella distribuzione delle risorse ai comuni che dovranno essere utilizzate per i fabbisogni dei cittadini riguardo, ad esempio, per asili nido e scuole, assistenza agli anziani e disabili, case famiglia, emergenza abitativa. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro portato avanti dal Ministero dell’Economia, con il viceministro Laura Castelli, in questi anni, e all’incremento delle risorse che abbiamo destinato nella Legge di Bilancio, risorse che aumenteranno in futuro, fino al 2030”, lo annuncia in una nota la senatrice pentastellata Danila De Lucia.

