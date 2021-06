L’intenzione del Benevento, in vista della prossima stagione di Serie B, è quella di confermare gli stessi portieri con cui ha affrontato la massima serie, ovviamente eccezion fatta per Ghigo Gori, destinato a occupare altre posizioni. Un’idea avallata anche dal neo tecnico Caserta ed è per questo che la società potrebbe proporre nei prossimi giorni il rinnovo di contratto a Nicolò Manfredini che ha fatto da vice a Montipò per due stagioni consecutive.

