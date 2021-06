“La nostra città è stata lasciata nell’incuria più assoluta, dal verde pubblico, al decoro urbano, all’attenzione per le persone più deboli, come gli anziani. Così questa mattina (ieri per chi legge ndr) è successo a mia madre, in zona Ponticelli, che due donne si siano presentate alla sua porta facendosi passare per dottoresse della Asl locale che dovevano controllare il certificato vaccinale”, è la testimonianza di un cittadino per un brutto episodio accaduto ieri.

