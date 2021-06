Una bomba di acqua e di grandine. Forte ed intensa, protrattasi per poco meno di un’ora. Area di Montesarchio in più punti in tilt, nel pomeriggio di ieri, causa la notevole precipitazione abbattutasi sul territorio. Poco dopo le 15, in particolare, e fino alle 16, nuvoloni neri hanno riversato una ingente precipitazione che ha causato problemi in termini di viabilità con criticità che, tuttavia, vengono anche segnalate per quel che riguarda il versante agricolo.

