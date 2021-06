La pratica di divorzio si sta rivelando più complicata del previsto. In dieci giorni, Fabio Caserta e il Perugia non sono riusciti a trovare un accordo per risolvere anticipatamente il contratto che lega il tecnico calabrese alla società umbra per le prossime due stagioni. Prosegue il braccio di ferro tra le parti, senza che nessuna di queste faccia un passo verso l’altra, per provare a venirsi incontro.

