La stagione per Adolfo Gaich non è ancora finita. Archiviata nel peggiore dei modi quella con il Benevento, per El Tanque è arrivato il momento di partire per Marbella per partecipare a una tournée con l’Under 23 dell’Argentina, in preparazione ai prossimi giochi olimpici in programma a Tokyo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia