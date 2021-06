Ancora una vittima nei campi. Ancora una volta il trattore, da strumento di lavoro, si è trasformato in un killer. L’ennesimo dramma si è consumato in terra irpina, ma la notizia è rimbalzata subito nel Sannio perché la vittima dell’incidente era di Calvi. Antonio Mogavero, coltivatore di 47 anni, stava lavorando in un fondo quando, probabilmente per la pendenza del terreno, il trattore si è ribaltato, lo ha disarcionato, per poi schiacciarlo.

