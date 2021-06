I fondi residui delle Universiadi per i lavori al campo sportivo. Sono diverse le amministrazioni sannite che potranno contare su risorse extra, derivanti dalle economie di spesa per la realizzazione dell’evento sportivo del 2019. Per il Comune di Apice questo tesoretto si è tradotto in un contributo di circa 60mila euro.

