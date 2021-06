«Io mi occupo di Napoli, non posso essere il garante delle coalizioni al di fuori della città». Così il candidato sindaco di Napoli di Pd e Cinque Stelle in una intervista al Corriere del Mezzogiorno. L’ex ministro Manfredi dunque non medierà per conto terzi. La frase è stata riferita anche e soprattutto alle minacce di Mastella di non sostenerlo, visto che nel capoluogo sannita, dove lui è ricandidato, pentastellati e dem sono di fatto alleati contro di lui. Ma Mastella non si scompone.

