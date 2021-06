In centoventi minuti si può decidere chi vince una Champions League e si possono inoculare chissà quanti vaccini, ma non sono stati sufficienti neanche ieri per chiudere sul candidato sindaco del centrodestra a Benevento. Due ore, nella sede di Fratelli d’Italia, per raggiungere però quello che tutti i partecipanti al tavolo (cioè i vertici provinciale e cittadino di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e civiche come Città Nuova e Benevento libera) hanno definitivo, al sincrono, “un passaggio politico molto significativo”, cioè il fatto che in ogni caso “non si facciano illusioni gli avversari, il centrodestra resterà unito a prescindere dalla scelta del candidato”.

