Il piano B di Pasquale Foggia: ingaggi ingombranti e addii pesanti, altra rivoluzione per il Benevento

Un’altra metamorfosi, ancora conti da far quadrare, l’ennesimo ridimensionamento. Straordinari all’orizzonte per Pasquale Foggia e il suo nuovo Benevento in formato Serie B. Il direttore sportivo giallorosso, schierato sul banco degli imputati dopo il crollo retrocessione dai tifosi, ha incassato la fiducia per il via libera al nuovo progetto Strega tra i cadetti e dovrà spingere ancora sull’acceleratore per far quadrare piani e conti. Conti decisamente incrinati dopo l’ultima drammatica avventura in Serie A resa sanguinosa dal verdetto finale, complici alcune scelte che hanno lasciato irrisolti numerosi interrogativi.

