Sei minuti sono bastati per godersi l’esordio in Serie A. Se per molti quella di domenica sera è stata la classica partita di fine stagione tra due squadre senza obiettivo, per Amadou Diambo è diventata indimenticabile. Sì, perché il centrocampista di origini ghanese ha potuto fare il suo debutto in massima serie a 20 anni.

