“Un open day in zona Asi per i dipendenti e familiari della fascia d’eta 18-39 anni, seguendo il modello virtuoso che la Regione ha sperimentato con Eav bus e con le isole del Golfo. Così daremo un contributo decisivo per fare di Benevento il primo capoluogo provinciale campano Covid-free”. Così domenica sulle colonne de Il Sannio Quotidiano il presidente dell’Asi Barone che ha sollecitato tutti ad alzare l’asticella sfruttando tutte le potenzialità del capannone-hub di ponte Valentino e svincolandolo dalla logiche ordinarie delle fasce d’età per arrivare anche dai giovani che lavorano quotidianamente.

