Solopaca – Chiude lo sportello bancario, Di Rubbo attacca Forgione

Chiude la filiale di Solopaca della Banca Popolare di Milano e la vicenda scivola, immediatamente, nello scontro politico che attualmente è già infuocato per le note vicende che hanno portato sette consiglieri a dimettersi e staccare la spina della legislatura non concedendo al sindaco Pompilio Forgione l’allungo di sindacatura fino al prossimo autunno come previsto dal Ministero dell’Interno per via della situazione pandemica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia