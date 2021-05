Un passo importante per una cittadina che non è un’isola a largo di Napoli, ma vuole allo stesso modo puntare fortemente sulla ripresa del turismo per rialzarsi. Ieri al Palavetro di Pietrelcina si è svolto uno degli open day vaccinali promossi dall’Asl di Benevento. In mattinata nella struttura di viale Cappuccini il sindaco Mimmo Masone, speranzoso per il raggiungimento in tempi rapidi dell’immunità di gregge, e il direttore dell’Azienda sanitaria Gennaro Volpe, che ha parlato di una “giornata particolarmente simbolica”.

