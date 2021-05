Rapida risoluzione del caso da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Benevento dopo il ferimento a colpi di arma da fuoco del 33enne A.M. nella tarda serata di lunedì in via D’Azeglio, al Rione Libertà di Benevento. L’episodio intorno alle 21,30 nei pressi di un bar: gli spari contro la vittima, poi portata al ‘San Pio’ intorno alle 22 e sottoposta ad intervento chirurgico di urgenza. Quindi il ricovero in prognosi riservata.

