Evitare di precipitare nel buio, con un colpo di spugna cancellare i dispiaceri degli ultimi dieci giorni e rimettersi in corsa lungo la strada che conduce alla salvezza. E’ chiaro l’obiettivo del Benevento in vista del delicato scontro diretto di domenica col Cagliari: mettersi nuovamente in modalità risalita per provare ad allontanarsi da quella zona rossa da cui, fino a due domeniche fa, si era tenuto a debita distanza. Per farlo, sarà necessario innanzitutto ripulire la testa dalle scorie ingombranti dell’ultimo periodo che ha visto la formazione giallorossa sprecare un vantaggio di otto punti e trovarsi ora addirittura a rincorrere quella che era una lontana inseguitrice.

