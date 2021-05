Dopo due giorni di riposo, può partire la missione Cagliari. Il Benevento si appresta a tornare in campo oggi, per iniziare a preparare il delicato scontro diretto di domenica contro i rossoblù di Semplici. Tamponi per tutto il gruppo squadra e prima seduta di allenamento: questo il programma della giornata odierna per i giallorossi che non dovranno fare i conti con giocatori squalificati (del resto, la gara di San Siro si è conclusa senza ammoniti, a parte il direttore sportivo Foggia).

