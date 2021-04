Sei squadre in cinque punti, sei concorrenti in lotta per la sopravvivenza. Tutte ancora in gioco nella folle corsa per la salvezza, compreso il Genoa che non può considerarsi fuori dai guai, nonostante il successo conquistato nel derby con lo Spezia. Certo, la formazione di Ballardini ha un buon margine da poter gestire, ma basta poco per farsi risucchiare nella mischia. Il Benevento ne sa qualcosa, visto che è stato capace di buttare al vento un vantaggio di otto lunghezze sul terzultimo posto. Azzerato in soli sette giorni, cosa che costringe la formazione di Inzaghi a dover rifare tutto da capo, a dover cioè costruire la permanenza in Serie A nelle cinque partite che restano da disputare da qui al termine della stagione.

