Chiamatela pure “zona Lapadula” perché i presupposti, anche col Benevento, ci sono tutti. Il centravanti della Strega si è sbloccato contro il Genoa ed ha esultato anche nell’incubo del Vigorito con l’Udinese. Una scossa per certi versi tardiva, per altri puntuale seppur last minute per rivelarsi decisiva, con i giallorossi nell’occhio del ciclone salvezza.

