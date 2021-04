Dopo l’ok dell’Ema, l’Agenzia Europea del Farmaco, e quello delle autorità italiane, il vaccino Johnson & Johnson è stato distribuito in Italia. Giovedì in Campania sono arrivate le prime scorte: si parla di 18mila dosi e di queste solo 900 sono giunte nel Sannio. Un primo lotto, comunque utile per fornire un’ulteriore accelerata alla campagna vaccinale in attesa di forniture più robuste.

