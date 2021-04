Un particolare in più da considerare per accelerare tra i mulinelli pericolosi di classifica e lasciarsi alle spalle gli ultimi passi falsi in campionato. Il Benevento di Filippo Inzaghi attera a Marassi e affronta il Genoa di Davide Ballardini, tornato sulla panchina dei Grifone per centrare ancora una volta l’appuntamento con la salvezza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia