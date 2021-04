L’occasione per rialzare subito la testa e rimettersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Dopo che il vantaggio sul terzultimo posto si è ridotto a cinque punti, il Benevento torna in campo questa sera e lo fa con l’obiettivo di scacciare via la paura, in uno scontro diretto dai contorni parecchio delicati. I giallorossi andranno a far visita a quel Genoa che, un girone fa, dopo la sconfitta del ‘Vigorito’ sembrava spacciata, ma che ora grazie alla cura Ballardini ha bisogno solo del conforto della matematica per brindare alla permanenza in Serie A.

