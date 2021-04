Airola, i contagi toccano quota cento. Scatta la tolleranza zero: controlli extra nel fine settimana

“Tolleranza zero. Sabato pomeriggio, in vista del fine settimana, gli agenti della Polizia municipale saranno in strada per verificare il rispetto della normativa anti Covid con particolare riguardo al fenomeno degli assembramenti. Sarà tolleranza zero”. Michele Napoletano, sindaco di Airola, prova a battere i pugni al fine di richiamare all’ordine una comunità ove si sta assistendo ad un preoccupante plus di contagi.

