Le scuole Superiori resteranno chiuse in città. Oggi sarebbe dovuto essere il giorno della ripartenza delle lezioni in presenza al 50%, ma così non sarà. Nella serata di ieri, infatti, è arrivata la decisione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che preso atto della situazione relativa al contagio in città, ha optato per la scelta di tener chiusi gli istituti per un’altra settimana.

