Ritorno in classe ieri per Infanzia, Primarie e prime classi delle medie ma non per tutti gli studenti. Molte le defezioni presso le scuole Infanzia dove la frequenza non è obbligatoria e non poche anche per gli allievi delle Primarie e delle prime delle Medie. Certo la gran parte degli studenti ha preso posto tra i banchi facendo i conti con mascherine da portare, gel igienizzanti e tutte le doverose cautele necessarie per evitare o meglio ridurre il rischio di contagio ma non pochi non si sono presentati, avendo contestualmente fatto istanza con le apposite certificazioni legate a condizioni di salute personali degli stessi studenti o di membri del nucleo familiare a giustificarle.

