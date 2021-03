Non vi sono solo gli over 80 rispediti a casa, per mancanza di vaccini e, comunque, in forte ritardo rispetto alla scaletta di marcia. Vi è un cosmo di persone che, ancora oggi, brancola nel buio dell’incertezza. Incertezza dei tempi. Ancora non prossima al fatidico momento della iniezione è la categoria dei disabili. A sollecitare su tale aspetto il professore Pasquale D’Angelo, presidente di Volontariato Sannio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia