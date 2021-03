All’indomani del riemergere del caso ‘Tetracloroetilene’, con la presenza del composto chimico comunicata da Gesesa come “superiore ai limiti di legge nel pozzo di Campo Mazzoni, pari a 47,4 µg/L<” e la sospensione prelievo “acqua per la distribuzione in rete dal pozzo di Campo Mazzoni”, l’associazione Altrabenevento ha chiesto la sospensione prelievo per tutti i pozzi che attingono dalla falda della piana di Benevento e sollecitato l’intervento della Procura.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia