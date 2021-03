Ritrovato il successo in trasferta, ora il Benevento punta a sbloccarsi anche tra le mura amiche. Con l’impresa della scorsa settimana contro la Juventus, oltre a rimettersi a distanza di sicurezza dalla zona a rischio inciampo a cui si era pericolosamente avvicinata, la formazione giallorossa ha interrotto un digiuno di vittorie che andava avanti dal 6 gennaio. L’ha fatto nella partita più proibitiva delle ultime settimane, in un momento in cui tutto sembrava animarsi contro la truppa di Inzaghi. Che adesso, ritrovata la rotta giusta grazie all’exploit dello ‘Stadium’, punta a invertire il trend anche in quello stadio ‘Vigorito’ che, in questa stagione, si è trasformato da fortino inespugnabile a fortino da espugnare.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia