Era gennaio 2017 quando il Consiglio comunale di Benevento dichiarò il dissesto finanziario. Quattro anni dopo, non si intravede ancora l’uscita dal tunnel, tanto che la minoranza non ha esitato a parlare di una procedura-lumaca e che malumori per la macchinosità delle procedure si sussurrano spesso anche in ambienti di maggioranza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia