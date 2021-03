“Nel trimestre che si conclude a giugno in Italia attendiamo la disponibilità di 50 milioni di vaccini”. Lo ha detto ieri mattina rispondendo ad un’interrogazione del Pd in Parlamento il ministro della Salute Roberto Speranza. Dal mese prossimo dunque parte sul serio la battaglia per uscire dalla pandemia. Servirà una logistica capillare, cancellare ogni ritardi e approssimare allo zero il margine d’errore.

