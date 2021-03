Quel colore era in cima alla lista dei suoi traguardi e, dopo l’inizio da urlo, nulla lasciava intendere un finale diverso. Una maglia a portata di scatto, l’ennesimo prima del crack che manda il sogno in frantumi, che racconta l’inizio della fine. Gaetano Letizia e l’azzurro, due rotte che sembrano destinate a non incrociarsi mai. Eppure, sulle spalle dell’esterno giallorosso c’è una maglia del Benevento indossata da protagonista, sia in Serie B sia soprattutto nella nuova vita tra i grandi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia