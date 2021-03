Riprendere fiato, senza far rallentare le gambe. La sosta non ferma il Benevento che, anche se dovrà tornare in campo solo fra dieci giorni, ha ripreso ieri gli allenamenti dopo le 48 ore di relax concesse da Inzaghi al termine della gara con la Juventus. La storica impresa di Torino non ha ricalibrato il tiro sugli obiettivi dei giallorossi, il cui mirino resta puntato sempre su quota 40 punti, la soglia fatidica che garantirebbe la permanenza in Serie A.

