Si sta tornando purtroppo alla situazione drammatica dello scorso novembre sul fronte di guerra contro il SarsCov2: in ventiquattro ore due vittime, una ottantenne di Castelvenere e un sessantottenne di Pomigliano d’Arco, inoltre una sola dimissione e altri cinque ricoveri di cui quattro per residenti nel beneventano: il numero degli ospedalizzati al ‘San Pio’ è salito così a 89 con un livello di pressione tale sul nosocomio da richiedere ancora una volta una mobilitazione generale di medici e infermieri e un ridimensionamento nei fatti delle attività per gli altri reparti tranne che per urgenze e ospedalizzazioni già programmate.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia