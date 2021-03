L’ultima sosta della stagione può essere il momento propizio. Il Benevento in questi giorni potrebbe riaprire il capitolo dei rinnovi, tema urgente in particolare per quei calciatori con il contratto in scadenza fra qualche mese. Sono sei i giallorossi che vedranno esaurire il vincolo con il club di via Santa Colomba il prossimo 30 giugno: si tratta dei portieri Manfredini e Gori, di Tuia, Viola, Hetemaj e Iago Falque.

