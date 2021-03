Non è una vittoria, è una lezione di vita. La dimostrazione che non esiste nulla di impossibile, almeno per il Benevento che decide di mettersi alle spalle la crisi in quella che sulla carta era la sfida più proibitiva della stagione. Un’impresa storica nel momento più complicato del campionato, segno evidente che alla Strega le cose banali proprio non piacciono, perché risorgere contro la Juventus non è esattamente da tutti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia