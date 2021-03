“Aperta la piattaforma regionale dedicata alle adesioni, in via telematica, alle vaccinazioni riservate ai pazienti fragili inseriti dal Ministero nella Tabella 2 della Categoria 1, relativa alla disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, psichica, ai sensi della legge 104/1992, art.3 comma 3”. E’ quanto deciso ieri per i disabili e i loro familiari e per i caregiver, per risolvere i problemi palesatisi per le prenotazioni tramite medici di medicina generale.

