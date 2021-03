E’ dibattito su come superare l’impasse sulle vaccinazioni per i pazienti fragili per prenotazioni che erano possibili a partire dall’altro ieri ma che in molti casi sono rimaste ferme al palo. In tanti hanno evidenziato il diniego da parte di diversi medici a effettuare le prenotazioni, e sul tema ieri sono intervenuti i sindacati, in linea generali critici verso «la confusione dell’ordinanza regionale che ha disposto la prenotazione da parte dei medici di medicina generale». La soluzione per superare l’impasse potrebbe venir fuori da un incontro fissato per la settimana prossima.

