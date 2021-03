Per molte settimane le voci lo davano in coalizione con Mastella. E invece Mosè Principe (che non si candiderà ma dice di voler allestire una lista a sostegno), a sorpresa, formalizza l’appoggio alla coalizione dell’alternativa. Al tavolo di centrosinistra si aggiungono i Civici in Comune, gruppo che fa capo a Claudio Mosè Principe.

