Campionato eSerieA: il Benevento si piazza al secondo posto nel suo girone, in testa il Cagliari del sannita Francesco ‘Obrun2002’ Tagliafierro

Un buon inizio per il Benevento nel campionato della eSerieA TIM 2021, che si gioca in console con FIFA 21 su PlayStation 4. I giallorossi sono stati inseriti nel Girone B e dopo le prime otto gare si sono piazzati al secondo posto in graduatoria: ottime le prestazioni di Danilo “Danipitbull” Pinto – privo del compagno di squadra Francesco “Pavanth” Lepore – che nelle gare giocate nella giornata di martedì e andate in diretta sui canali Twitch e YouTube della eSerieA, è riuscito a conquistare quattro vittorie e due pareggi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia