Unisannio a lutto e Arpaise sotto choc dopo la scomparsa della giovane Laura

“L’intera Comunità di Arpaise è scossa per la prematura scomparsa della nostra giovanissima concittadina Laura Leone avvenuta nella giornata del 6 marzo. Ritenuto opportuno e doveroso, da parte mia e dell’intera Amministrazione Comunale, interpretando il comune sentimento della cittadinanza, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia di Laura sarà proclamato il lutto cittadino per la giornata dello svolgimento del rito funebre”. Così il sindaco di Arpaise, Enzo Forni Rossi per il dolore immane che ha colpito la piccola comunità da lui amministrata con il drammatico e tragico decesso della ventiduenne Laura Leone.

